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18:46 (мск), источник: Вести - Воронеж

Экс-главе села под Воронежем утвердили 9 лет строго режима за коррупцию

Такой большой срок за коррупционное преступление дали в регионе впервые.

Источник: Вести - Воронеж

Воронежский облсуд во вторник, 6 марта, оставил без изменений приговор бывшему главе Березовского сельского поселения Юрию Кобылкину. Экс-чиновнику утвердили 9 лет колонии строго режима, передал корреспондент «Вести-Воронеж» из зала суда. При этом и защита Кобылкина, и гособвинитель посчитали наказание слишком суровым.

На заседании защита Юрия Кобылкина пыталась доказать его невиновность, указав, что «необоснованно страдают близкие экс-чиновника». Тем не менее, суд не принял это во внимание и оставил приговор Рамонского районного суда без изменения. Скорее всего, Юрий Кобылкин попытается обжаловать приговор в суде высшей инстанции.

Бывшего главу Березовского сельского поселения Юрия Кобылкина признали виновным в коррупции в октябре 2017 года. Экс-чиновника приговорили к 9 годам колонии строго режима и к 2 млн рублей штрафа. Кроме того, Кобылкина на три года лишили права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления.

Юрий Кобылкин оказался на скамье подсудимых за взятки на сумму 600 тыс. рублей. Как установил суд, Кобылкин брал деньги с льготников за выделение участков, которые тем по закону полагались бесплатно. В ноябре 2015 года жительница села написала главе заявление с просьбой предоставить участки её матери, ветерану труда, и внучке-сироте, которую женщина взяла под опеку. За два участка Кобылкин запросил у заявительницы 400 тыс. рублей. Позже женщина привела к чиновнику знакомого — ветерана боевых действий. Так Кобылкин получил за выделение трёх бесплатных участков 600 тыс. рублей.

Юрий Кобылкин так и не признал вину и не согласился с приговором суда. Экс-чиновник подал апелляцию в Воронежский областной суд в надежде обжаловать приговор.

В регионе впервые дали такой большой срок за коррупционное преступление. Для сравнения, экс-руководителя управления автодорог Воронежской области Александра Трубникова за взятки в 3,8 млн рублей по той же статье (получение взятки в крупном и даже особо крупном размерах, ст. 290 УК РФ) приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима. Правда, врачи диагностировали у экс-чиновника четвертую стадию онкологии, потому его отпустили из колонии.

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