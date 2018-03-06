Экс-главе села под Воронежем утвердили 9 лет строго режима за коррупцию
Такой большой срок за коррупционное преступление дали в регионе впервые.
Такой большой срок за коррупционное преступление дали в регионе впервые.
Воронежский облсуд во вторник, 6 марта, оставил без изменений приговор бывшему главе Березовского сельского поселения Юрию Кобылкину.
На заседании защита Юрия Кобылкина пыталась доказать его невиновность, указав, что «необоснованно страдают близкие экс-чиновника». Тем не менее, суд не принял это во внимание и оставил приговор Рамонского районного суда без изменения. Скорее всего, Юрий Кобылкин попытается обжаловать приговор в суде высшей инстанции.
Бывшего главу Березовского сельского поселения Юрия Кобылкина признали виновным в коррупции в октябре 2017 года.
Юрий Кобылкин оказался на скамье подсудимых за взятки на сумму 600 тыс. рублей. Как установил суд, Кобылкин брал деньги с льготников за выделение участков, которые тем по закону полагались бесплатно. В ноябре 2015 года жительница села написала главе заявление с просьбой предоставить участки её матери, ветерану труда, и
Юрий Кобылкин так и не признал вину и не согласился с приговором суда.
В регионе впервые дали такой большой срок за коррупционное преступление. Для сравнения,
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