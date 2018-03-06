Московский вокзал в Нижнем Новгороде эвакуировали 6 марта из-за звонка о заложенной бомбе

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В настоящее время проверка здания вокзала уже завершилась. Сейчас вокзал работает в штатном режиме. Опасных предметов сотрудники правоохранительных органов не нашли. Движение поездов не прерывалось.

Собеседник также добавил, что личность подозреваемого в анонимном звонке также почти установлена. Им оказался житель Нижегородской области. В случае, если информация подтвердится, ему предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), максимальное наказание за которое предусматривает штраф в размере 500 тыс. рублей.

Напомним, серия звонков о заложенных в общественных местах Нижнего Новгорода взрывных устройствах прошла в конце 2017 года. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Так, в начале октября массовые эвакуации из-за сообщений о заложенных бомбах прошли в 194 объектах Нижнего Новгорода: торговые центры, гостиницы, административные здания, аэропорт, вокзалы, кремль. Ни в одном из случаев информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Московский вокзал и ряд торговых центров Нижнего Новгорода были эвакуированы 18 ноября.