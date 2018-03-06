Московский вокзал в Нижнем Новгороде эвакуировали 6 марта из-за звонка о заложенной бомбе

В настоящее время проверка здания вокзала уже завершилась. Сейчас вокзал работает в штатном режиме. Опасных предметов сотрудники правоохранительных органов не нашли. Движение поездов не прерывалось.
Собеседник также добавил, что личность подозреваемого в анонимном звонке также почти установлена. Им оказался житель Нижегородской области. В случае, если информация подтвердится, ему предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), максимальное наказание за которое предусматривает штраф в размере 500 тыс. рублей.
Напомним, серия звонков о заложенных в общественных местах Нижнего Новгорода взрывных устройствах прошла в конце 2017 года. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.
Так, в начале октября массовые эвакуации из-за сообщений о заложенных бомбах прошли в 194 объектах Нижнего Новгорода: торговые центры, гостиницы, административные здания, аэропорт, вокзалы, кремль. Ни в одном из случаев информация о взрывном устройстве не подтвердилась.
Московский вокзал и ряд торговых центров Нижнего Новгорода были эвакуированы 18 ноября.
Кроме того, посетителей торговых центров Нижнего Новгорода эвакуировали вечером 30 декабря.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.