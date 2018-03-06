В Омске ветром повалило дельфинарий на Левом берегу

Сегодня вечером резко усилившийся ветер сломал конструкции передвижного дельфинария на улице 70 лет Октября. На фото, опубликованном в соцсетях, виден обвалившийся шатер. Пользователи переживают за судьбу питомцев — там сейчас на гастролях находятся белые киты.