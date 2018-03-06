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18:05 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ветром повалило дельфинарий на Левом берегу

Непогода дает о себе знать.

Сегодня вечером резко усилившийся ветер сломал конструкции передвижного дельфинария на улице 70 лет Октября. На фото, опубликованном в соцсетях, виден обвалившийся шатер. Пользователи переживают за судьбу питомцев — там сейчас на гастролях находятся белые киты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, на 6—7 марта объявлено штормовое предупреждение. МЧС разослало горожанам sms об опасных погодных явлениях: резком усилении ветра, обильных осадках и гололеде. Вечером уже прошел дождь.

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