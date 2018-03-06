В Тольятти автовоз на ходу «потерял» иномарку

Во вторник, 6 марта, на улице Коммунальной в Тольятти произошло необычное ДТП. Там автовоз едва не лишился одной из своих машин, сообщает группа «Происшествия Тольятти». По предварительным данным, автомобиль — Nissan Almera — не закрепили должным образом, и при повороте он съехал с верхнего яруса. Данных о пострадавших нет.