В Тольятти автовоз на ходу «потерял» иномарку
Данных о пострадавших нет.
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Данных о пострадавших нет.
Во вторник, 6 марта, на улице Коммунальной в Тольятти произошло необычное ДТП. Там автовоз едва не лишился одной из своих машин, сообщает группа «Происшествия Тольятти». По предварительным данным, автомобиль — Nissan Almera — не закрепили должным образом, и при повороте он съехал с верхнего яруса. Данных о пострадавших нет.
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