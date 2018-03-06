Волонтеры подключились к поискам пропавшего 10-летнего мальчика в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Более суток в Таразе ищут школьника, ушедшего из дома в неизвестном направлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Более суток в Таразе ищут школьника, ушедшего из дома в неизвестном направлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».
10-летний Денис, учащийся школы № 2, пропал 5 марта, о чем стало известно в школе утром. Объявление об этом появилось в социальных сетях, транслируется видеоролик на местном телевидении.
Как сообщили в
«Я накричала на него утром, — рассказала корреспонденту МИА “Казинформ” мама Дениса Ирина. —
По словам матери ребенка, полицейские сообщили ей, что в три часа ночи с номера мобильного телефона Дениса был кратковременный сигнал, но потом телефон опять отключился.
Как рассказали соседи, переживающие за эту семью, в которой мама одна воспитывает сына, вызывает огромное удивление всё произошедшее, так как Денис отличается воспитанностью и доброжелательностью.
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