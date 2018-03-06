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18:39 (мск), источник: Kazinform

Волонтеры подключились к поискам пропавшего 10-летнего мальчика в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Более суток в Таразе ищут школьника, ушедшего из дома в неизвестном направлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform
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10-летний Денис, учащийся школы № 2, пропал 5 марта, о чем стало известно в школе утром. Объявление об этом появилось в социальных сетях, транслируется видеоролик на местном телевидении.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Жамбылской области, имеется заявление от его мамы об исчезновении ребенка, ведутся поиски силами полицейских и родных. Сегодня к поискам подключились и волонтеры.

«Я накричала на него утром, — рассказала корреспонденту МИА “Казинформ” мама Дениса Ирина. — Из-за того, что он не слушается, не сообщает вовремя по мобильному, что дошел в школу. Наверное, сильно обидела его. Он выбежал из дома, а я на такси пыталась его догнать, и уже через квартал от дома догнала, открыла дверь машины… А он побежал в другую сторону. Пока таксист разворачивался — а там был знак — Денис исчез из поля видимости. И у мобильника его зарядка села…».

По словам матери ребенка, полицейские сообщили ей, что в три часа ночи с номера мобильного телефона Дениса был кратковременный сигнал, но потом телефон опять отключился.

Как рассказали соседи, переживающие за эту семью, в которой мама одна воспитывает сына, вызывает огромное удивление всё произошедшее, так как Денис отличается воспитанностью и доброжелательностью.

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