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18:26 (мск), источник: РИА Новости

Путин получил доклад Шойгу о крушении российского Ан-26 в Сирии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил доклад министра обороны Сергея Шойгу о крушении в Сирии российского военно-транспортного самолета Ан-26, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости
«Путин, находящийся с рабочей поездкой в Свердловской области, выслушал по телефону доклад министра Шойгу о крушении самолета Ан-26 близ авиабазы Хмеймим, президент получил всю самую последнюю на данный момент информацию», — сказал он.

«Президент РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей», — добавил Песков.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по предварительным данным, находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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