Путин получил доклад Шойгу о крушении российского Ан-26 в Сирии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил доклад министра обороны Сергея Шойгу о крушении в Сирии российского
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил доклад министра обороны Сергея Шойгу о крушении в Сирии российского
«Путин, находящийся с рабочей поездкой в Свердловской области, выслушал по телефону доклад министра Шойгу о крушении самолета Ан-26 близ авиабазы Хмеймим, президент получил всю самую последнюю на данный момент информацию», — сказал он.
«Президент РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей», — добавил Песков.
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