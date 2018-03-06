Путин получил доклад Шойгу о крушении российского Ан-26 в Сирии

«Путин, находящийся с рабочей поездкой в Свердловской области, выслушал по телефону доклад министра Шойгу о крушении самолета Ан-26 близ авиабазы Хмеймим, президент получил всю самую последнюю на данный момент информацию», — сказал он.

«Президент РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей», — добавил Песков.