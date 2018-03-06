Крушение Ан-26: Россия с начала года потеряла в Сирии второй самолет
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский
«Шестого марта около 15.00 (мск) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до
«Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего», — добавили в Минобороны.
Проверка началась
Главная военная прокуратура уже ведет проверку по крушению российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии, сообщает надзорное ведомство.
«Главная военная прокуратура организовала проверку в связи с авиакатастрофой
Как отметили в ведомстве, в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
В свою очередь, зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что крушение Ан-26 в Сирии не является предметом расследования комитета, а депутаты не должны подменять в данном вопросе Минобороны.
«Я думаю, будет излишним данный вопрос рассматривать на комитете. Лично мое мнение, конечно, могут коллеги другое мнение иметь. Считаю, что министерство обороны достаточно объективно разберется во всех причинах произошедшего и выявит пути недопущения подобного», — сказал Швыткин РИА Новости.
Он также призвал не строить догадки о крушении Ан-26 в Сирии, а делать выводы после тщательного расследования трагедии.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в свою очередь, выразил соболезнования в связи с крушением
Надежный Ан-26
Транспортный самолет Ан-26 является надежной машиной, и несмотря на то, что она была снята с производства более 30 лет назад, ее ресурс до сих пор успешно продлевался, заявили опрошенные во вторник РИА Новости эксперты.
По мнению бывшего заместителя главнокомандующего
«Ан-26 — это надежная машина, как и другие самолеты, она вполне может применяться в течение 30 лет, и даже после этого срока ее ресурс продлевается: на пять или на 10 (лет), как того требует ситуация», — сказал собеседник агентства.
Схожего мнения придерживается и заслуженный
«Это великолепный самолет, отработан 60 лет на вооружении, у нас остались единицы. Отличные самолеты, никогда не падали. Что сейчас случилось, сложно сказать», — сказал он.
Ан-26 — легкий
Ан-26 отличается высокой устойчивостью, легкостью управления, простотой техники пилотирования и хорошим обзором из кабины экипажа, что делает его доступным летчикам средней квалификации. Высокие
Экипаж — пять человек. Самолет Ан-26 способен перевозить 40 десантников или 24 носилок с сопровождением или 5,5 тонны груза.
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