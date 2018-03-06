Захарова отреагировала на слова Джонсона об изменении делегации на ЧМ

Источник: РИА Новости

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на турнире в том случае, если «российский след» в инциденте с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем подтвердится.

Комментируя слова Джонсона, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что считает реакцию главы британского МИД «дикостью».

В понедельник полиция графства Уилтшир сообщила, что у торгового центра в городе Солсбери два человека отравились неизвестным веществом.

Позднее глава МИД Британии Борис Джонсон подтвердил сообщения СМИ о том, что в результате инцидента госпитализированы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.