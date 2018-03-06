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19:59 (мск), источник: РИА Новости

Захарова отреагировала на слова Джонсона об изменении делегации на ЧМ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дикостью возможный бойкот чемпионата мира 2018 года Британией из-за ситуации с отравлением в Солсбери.

Источник: РИА Новости

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на турнире в том случае, если «российский след» в инциденте с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем подтвердится.

Комментируя слова Джонсона, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что считает реакцию главы британского МИД «дикостью».

В понедельник полиция графства Уилтшир сообщила, что у торгового центра в городе Солсбери два человека отравились неизвестным веществом.

Позднее глава МИД Британии Борис Джонсон подтвердил сообщения СМИ о том, что в результате инцидента госпитализированы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Пострадавший ранее был фигурантом громкого дела о шпионаже в пользу Великобритании. Москва обменяла его на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу России.

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