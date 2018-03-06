Захарова отреагировала на слова Джонсона об изменении делегации на ЧМ
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дикостью возможный бойкот чемпионата мира 2018 года Британией
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дикостью возможный бойкот чемпионата мира 2018 года Британией
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на турнире в том случае, если «российский след» в инциденте с
В понедельник полиция графства Уилтшир сообщила, что у торгового центра в городе Солсбери два человека отравились неизвестным веществом.
Позднее глава МИД Британии Борис Джонсон подтвердил сообщения СМИ о том, что в результате инцидента госпитализированы
Пострадавший ранее был фигурантом громкого дела о шпионаже в пользу Великобритании. Москва обменяла его на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу России.
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