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19:52 (мск), источник: БЕЛТА

Емкость с диметилсульфатом разбилась на складе в Минске

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Емкость с диметилсульфатом разбилась на складе в Минске, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Информация о происшествии поступила сегодня в 14.13 от логистической компании. Работники обратили внимание на резкий запах из транспортного контейнера. Выяснилось, что при разгрузке посылки с диметилсульфатом (диметиловый эфир серной кислоты) оказалась повреждена одна стеклянная емкость объемом 0,7 л.

Накануне при сортировке сборного груза один из сотрудников предприятия получил токсическое отравление, самостоятельно после окончания рабочего дня обратился в БСМП и был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Сегодня освобождены от работы еще три человека, у них диагностирован аллергический кератоконъюнктивит, госпитализация не потребовалась.

Сбором и дальнейшей утилизацией пролитой жидкости, упаковки и разбитой тары занимался Республиканский отряд специального назначения МЧС. «Угрозы другим работникам предприятия, людям в соседних строениях нет», — заверили в ведомстве.

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