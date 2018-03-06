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6 марта, источник: АиФ Челябинск

ДТП с участием челябинского хоккеиста Якуцени снова рассматривает суд

Прокуратора настаивает на принудительном лечении виновника аварии.

Суд вновь рассмотрит дело шестилетней давности о ДТП с участием автомобиля челябинского хоккеиста Максима Якуцени и отечественной «десятки» и требование прокурора ужесточить наказание для виновного, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Резонансная авария случилась 19 октября 2012 года. На перекрёстке пр. Ленина и ул. Пушкина произошло столкновение двух автомобилей, BMW X6, за рулём которого находился нападающий ХК «Трактор» Якуценя и отечественного ВАЗ-2110, где ехали двое.

В результате пассажир и водитель «десятки» были госпитализированы в тяжелейшем состоянии. 21-летний Александр Новгородов, спустя месяц, скончался в больнице, так и не приходя в сознание. Водитель, 19-летний Дмитрий Тепляков, впал в кому. После аварии у последнего развилось психическое расстройство — деменция (слабоумие). Молодой человек полностью утратил способность воспринимать действительность.

После многочисленных экспертиз виновником ДТП признали Теплякова. По данным прокуратуры он проявил преступную неосторожность и выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Однако в силу заболевания его освободили от уголовного наказания.

Однако прокуратура Челябинска, чтобы поставить точку в этом деле, направила обращение в суд с требованием о применении мер медицинского характера в отношении виновника аварии. Обвинение настаивает на принудительном лечении.

Окончательное решение примет Центральный районный суд Челябинска.

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