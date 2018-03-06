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19:50 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ: на борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились 39 человек

Все погибшие были российскими военнослужащими.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Шесть членов экипажа и 33 пассажира находились на борту потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим Ан-26, их семьям будет оказана необходимая помощь и поддержка, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что на самолете в момент его крушения находились 32 человека.

По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных Сил РФ. Огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России изучает все возможные версии произошедшего.
Минобороны

«Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка», — подчеркнули в военном ведомстве.

Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта около 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Экипаж самолета и пассажиры погибли. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

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