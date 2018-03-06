Оглашена причина смертельного ДТП на Красноярском тракте Омска

«Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Тойота Королла” мужчина 1977 г.р., двигаясь по ул. Красноярский тракт в направлении поселка Береговой, в районе дома № 64 не справился с управлением автомобиля и допустил выезд транспортного средства на полосу дороги, предназначенную для встреченного движения, где столкнулся с большегрузным автомобилем “Рено” под управлением мужчины 1973 г. р.», — заявили в ГИБДД по Омской области.