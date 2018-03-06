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6 марта, источник: СуперОмск

Оглашена причина смертельного ДТП на Красноярском тракте Омска

В УГИБДД России по Омской области огласили предварительную причину ДТП, в котором погиб один человек.

Предварительно установлено, что авария произошла из-за 40-летнего водителя легкового автомобиля «Тойота». Он погиб на месте.

«Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Тойота Королла” мужчина 1977 г.р., двигаясь по ул. Красноярский тракт в направлении поселка Береговой, в районе дома № 64 не справился с управлением автомобиля и допустил выезд транспортного средства на полосу дороги, предназначенную для встреченного движения, где столкнулся с большегрузным автомобилем “Рено” под управлением мужчины 1973 г. р.», — заявили в ГИБДД по Омской области.

Как ранее сообщал «СуперОмск», смертельное ДТП произошло во вторник, 6 марта, в районе остановки общественного «Завод пластмасс» на Красноярском тракте, что в Советском округе Омска. Столкнулся легковой автомобиль «Тойота Королла» и грузовик «Рено».

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