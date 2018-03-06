Кассир банка в Свердловской области украла 11 млн рублей из-за «затмения в голове»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали кассира одного из банков в городе Туринске Свердловской области, которая похитила 11 млн рублей «после затмении в голове», сообщил журналистам во вторник руководитель пресс- службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сегодня сыщики управления уголовного розыска Главного Управления МВД России по Свердловской области установили местонахождение кассира из коммерческого банка города Туринска, которая подозревается в хищении 11 млн рублей. Часть пропавших денег изъята, женщина 1958 года рождения доставлена для проведения следственных действий в дежурную часть территориального ОВД. Подозреваемая кается в случившемся, утверждая, что не понимает, как с ней такое могло произойти. Говорит, якобы затмение случилось в голове», — сказал Горелых, не уточнив название банка.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере», которая предусматривает лишение свободы до 10 лет.