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6 марта, источник: СуперОмск

На пожаре в омском СНТ «Птицевод-3» погиб ребенок

Инцидент произошел во вторник, 6 марта, вечером. Горел один из домов в СНТ «Птицевод-3», что в Ленинском округе Омска (районе поселка Морозова).

На место прибыли все оперативные службы. Спасатели вынесли ребенка из горящего дома. Позже он скончался.

Причины происшествия устанавливаются.

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