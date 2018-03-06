На пожаре в омском СНТ «Птицевод-3» погиб ребенок

На пожаре в омском СНТ «Птицевод-3» погиб ребенок

Инцидент произошел во вторник, 6 марта, вечером. Горел один из домов в СНТ «Птицевод-3», что в Ленинском округе Омска (районе поселка Морозова).