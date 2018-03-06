На пожаре в омском СНТ «Птицевод-3» погиб ребенок
Инцидент произошел во вторник, 6 марта, вечером. Горел один из домов в СНТ «Птицевод-3», что в Ленинском округе Омска (районе поселка Морозова).
Инцидент произошел во вторник, 6 марта, вечером. Горел один из домов в СНТ «Птицевод-3», что в Ленинском округе Омска (районе поселка Морозова).
На место прибыли все оперативные службы. Спасатели вынесли ребенка из горящего дома. Позже он скончался.
Причины происшествия устанавливаются.
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