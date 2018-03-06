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6 марта, источник: РИА Новости

Росавиация не подтвердила подлинность переговоров пилотов самолета Ан-148

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Росавиация не подтверждает подлинность опубликованной в СМИ «расшифровки» переговоров в кабине пилотов рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», сообщил РИА Новости представитель ведомства.

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Представленная «расшифровка» дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров.
Представитель Росавиации
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Росавиация считает публикацию в СМИ записи переговоров действием неэтичным и несоответствующим требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий.

Информация, содержащая записи бортовых речевых самописцев и расшифровку таких записей, может быть предана гласности только в случае решения правоохранительного органа, осуществляющего предварительное следствие по факту авиационного происшествия, отметили в Росавииции. Это требование содержится в правилах расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.

Насколько известно, орган предварительного следствия разрешения на публикацию записей бортового магнитофона и расшифровку этих записей не давал.
Представитель Росавиации

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

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