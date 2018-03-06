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6 марта, источник: РИА Новости

Минобороны уточнило информацию о погибших при крушении Ан-26 в Сирии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В результате крушения самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие, сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ.

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В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.
Минобороны РФ

Отмечается также, что во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) — Хмеймим. Командир экипажа — летчик 1-го класса.

«Налет на данном типе летательного аппарата составлял более 3000 часов и неоднократно выполнял посадки на аэродром Хмеймим», — сообщается в релизе.

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01:27 (мск)© Ньюстюб
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