«Черного лесоруба» осудили в Хабаровском крае

Суд установил, что преступление фигурант и его знакомый совершили в ночь с 4 на 5 декабря 2016 года. Инцидент произошел в лесу на территории Нижнетамбовского сельского поселения. Деревья мужчины собирались продать перед Новым годом.

Ущерб, причиненный поселению, превысил 13 тысяч рублей — мужчина добровольно возместил его. Вместе с тем злоумышленник не посещал судебные заседания, из-за чего его объявили в розыск. Когда фигуранта нашли, его поместили в следственный изолятор.