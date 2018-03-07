«Черного лесоруба» осудили в Хабаровском крае
Комсомольский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю города Юности, который вместе с напарником незаконно спилил 95 пихт.
Комсомольский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю города Юности, который вместе с напарником незаконно спилил 95 пихт.
Суд установил, что преступление фигурант и его знакомый совершили в ночь с 4 на 5 декабря 2016 года. Инцидент произошел в лесу на территории Нижнетамбовского сельского поселения. Деревья мужчины собирались продать перед Новым годом.
Ущерб, причиненный поселению, превысил 13 тысяч рублей — мужчина добровольно возместил его. Вместе с тем злоумышленник не посещал судебные заседания,
В итоге подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Уголовное дело в отношении соучастника прекратили, потому что тот умер, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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