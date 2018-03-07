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03:58 (мск), источник: Губерния онлайн

«Черного лесоруба» осудили в Хабаровском крае

Комсомольский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю города Юности, который вместе с напарником незаконно спилил 95 пихт.

Суд установил, что преступление фигурант и его знакомый совершили в ночь с 4 на 5 декабря 2016 года. Инцидент произошел в лесу на территории Нижнетамбовского сельского поселения. Деревья мужчины собирались продать перед Новым годом.

Ущерб, причиненный поселению, превысил 13 тысяч рублей — мужчина добровольно возместил его. Вместе с тем злоумышленник не посещал судебные заседания, из-за чего его объявили в розыск. Когда фигуранта нашли, его поместили в следственный изолятор.

В итоге подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Уголовное дело в отношении соучастника прекратили, потому что тот умер, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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