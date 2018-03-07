Во Владивостоке задержали серийного домушника, поживившегося украшениями на 1,5 млн рублей

Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о квартирной краже. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что злоумышленник, пока хозяина не было дома, подобрал ключи, проник в квартиру и похитил ювелирные украшения. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 115 тысяч рублей.