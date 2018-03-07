Во Владивостоке задержали серийного домушника, поживившегося украшениями на 1,5 млн рублей
Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о квартирной краже. На место происшествия прибыла
Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о квартирной краже. На место происшествия прибыла
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, по подозрению в совершении кражи полицейские задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания.
Сотрудники полиции установили, что задержанный причастен к 16 аналогичным преступлениям во Владивостоке. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 1,5 млн рублей.
По фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый заключен под стражу.
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