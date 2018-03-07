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03:37 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке задержали серийного домушника, поживившегося украшениями на 1,5 млн рублей

Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о квартирной краже. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что злоумышленник, пока хозяина не было дома, подобрал ключи, проник в квартиру и похитил ювелирные украшения. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 115 тысяч рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, по подозрению в совершении кражи полицейские задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания.

Сотрудники полиции установили, что задержанный причастен к 16 аналогичным преступлениям во Владивостоке. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 1,5 млн рублей.

По фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый заключен под стражу.

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