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03:24 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанин отправлял продавцам фальшивые СМС о покупке товаров

В краевой столице мужчина предлагал продавцам оплатить товар через «Мобильный банк» и отправлял заготовленное сообщение о поступлении денег на счёт. Он обманул шестерых человек на общую сумму 360 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Хабаровскому краю, 18-летний житель города встречался с продавцами ювелирных изделий и другого имущества и обманывал их одним и тем же способом. Он находил товар по объявлению в интернете. При встрече предлагал оплатить товар с использованием системы «Мобильный банк». Когда продавец не возражал, молодой человек направлял на его номер заранее заготовленный шаблон сообщения о якобы поступлении на счет оговоренной суммы. Продавец убеждался, что деньги поступили на карту, и передавал злоумышленнику своё имущество.

Обвиняемый обманул шестерых хабаровчан и причинил им ущерб на общую сумму 360 тысяч рублей. В ходе следствия у него изъяли похищенное имущество на сумму 91 тысяча рублей.

Прокурор Железнодорожного района Хабаровска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчину обвиняют в совершении шести преступлений по статье мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее агентство писало, что девушка в Комсомольске-на-Амуре стала жертвой мошенника из-за «Мобильного банка». Она не отключила услугу при смене номера. Деньги со счёта снял мужчина, которому достался её номер.

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