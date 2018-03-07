Хабаровчанин отправлял продавцам фальшивые СМС о покупке товаров

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Хабаровскому краю, 18-летний житель города встречался с продавцами ювелирных изделий и другого имущества и обманывал их одним и тем же способом. Он находил товар по объявлению в интернете. При встрече предлагал оплатить товар с использованием системы «Мобильный банк». Когда продавец не возражал, молодой человек направлял на его номер заранее заготовленный шаблон сообщения о якобы поступлении на счет оговоренной суммы. Продавец убеждался, что деньги поступили на карту, и передавал злоумышленнику своё имущество.