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04:06 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольчанин «заложил бомбу» в Краснодаре и попался полиции

В Комсомольске-на-Амуре стражи порядка задержали мужчину, который позвонил в местный отдел полиции и сообщил, что в Краснодаре заложена бомба. Против лже-террориста возбудили уголовное дело.

В дежурную часть управления МВД России по Комсомольску позвонил неизвестный и сообщил, что в городе Краснодар заложено взрывное устройство. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 29-летнего горожанина. Раньше мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По словам злоумышленника, он решил рассказать о бомбе из хулиганских побуждений. Мужчина в момент звонка находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, против жителя Комсомольска стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Для фигуранта это не в первый раз: раньше его уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Суд избрал для мужчины меру процессуального принуждения — обязательство о явке.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что за последний год в Хабаровске произошло несколько массовых «минирований» в различных зданиях и учреждениях. В апреле 2017 года из-за анонимного сообщения пришлось эвакуировать все суды города. В сентябре волна прокатилась по всей России, затронув в Хабаровске больше десятка торговых центров, школу и здание мэрии. Ситуация повторилась в конце декабря, в последний рабочий день уходящего года. По неподтверждённым данным, звонки поступали из-за рубежа и совершались с помощью специальных компьютерных программ.

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