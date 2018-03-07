Комсомольчанин «заложил бомбу» в Краснодаре и попался полиции

В дежурную часть управления МВД России по Комсомольску позвонил неизвестный и сообщил, что в городе Краснодар заложено взрывное устройство. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 29-летнего горожанина. Раньше мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По словам злоумышленника, он решил рассказать о бомбе из хулиганских побуждений. Мужчина в момент звонка находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, против жителя Комсомольска стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Для фигуранта это не в первый раз: раньше его уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Суд избрал для мужчины меру процессуального принуждения — обязательство о явке.