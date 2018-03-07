Эпидемия ОРВИ и гриппа началась в Хабаровском крае: закрыты уже три школы

Источник: РИА "Новости"

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщает, что с 26 февраля по 4 марта в поликлиники за помощью обратились более 12 тысяч человек. Большинство из них дети от 3 до 14 лет. В краевой столице, Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском и Нанайском муниципальных районах заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает уровень эпидемического порога от семи до 26 процентов.

Ранее агентство писало, что для объявления об угрозе эпидемии от медицинских работников порог заболеваемости должен превышать пять процентов от всего населения — для Хабаровска это около 30 тысяч человек. Главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю ввёл профилактические мероприятия эпидемического периода. Рекомендовано соблюдение масочного режима в медицинских организациях, аптечных учреждениях, детских садах.

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыты три школы в районе имени Лазо и Нанайском районе и три детских сада в Комсомольском, Нанайском и Солнечном районах. Медицинские работники провели лабораторную диагностику, среди вирусов доминирует грипп В, РС-вирусы и риновирусы. Жителям края рекомендуют обратиться к к медицинским специалистам при первых признаках недомогания: ознобе, боли в горле, кашле или высокой температуре.

Как ранее писало РИА « Восток-Медиа — Хабаровск, эпидемию гриппа медучреждения ждали к середине февраля. Однако к этому времени заболеваемость не превышала эпидемиологического порога. На 14 февраля за помощью к медицинским работникам обратились 4,5 тысячи человек.