Крыша дома в Ангарске частично провалилась от снега
Крыша дома № 7 в 89 квартале Ангарска (ул. Карла Маркса, 56) частично провалилась, не выдержав веса подтаявшего снега.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Крыша дома № 7 в 89 квартале Ангарска (ул. Карла Маркса, 56) частично провалилась, не выдержав веса подтаявшего снега.
Крыша дома № 7 в 89 квартале Ангарска (ул. Карла Маркса, 56) частично провалилась, не выдержав веса подтаявшего снега. Об этом 6 марта 2018 года сообщает портал «Живой Ангарск» со ссылкой на администрацию Ангарского городского округа.
Накануне работники управляющей компании проводили плановые работы по очистке снега с кровли, во время которых стало понятно, что сама крыша находится в состоянии, которое может угрожать безопасности рабочих. Обвал произошел почти сразу после того, как работники УК покинули опасное место. Дом обслуживает компания «Агата+», её руководство в курсе сложившейся ситуации. В ближайшее время крыша будет отремонтирована.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.