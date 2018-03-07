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04:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Крыша дома в Ангарске частично провалилась от снега

Крыша дома № 7 в 89 квартале Ангарска (ул. Карла Маркса, 56) частично провалилась, не выдержав веса подтаявшего снега.

Крыша дома № 7 в 89 квартале Ангарска (ул. Карла Маркса, 56) частично провалилась, не выдержав веса подтаявшего снега. Об этом 6 марта 2018 года сообщает портал «Живой Ангарск» со ссылкой на администрацию Ангарского городского округа.

Накануне работники управляющей компании проводили плановые работы по очистке снега с кровли, во время которых стало понятно, что сама крыша находится в состоянии, которое может угрожать безопасности рабочих. Обвал произошел почти сразу после того, как работники УК покинули опасное место. Дом обслуживает компания «Агата+», её руководство в курсе сложившейся ситуации. В ближайшее время крыша будет отремонтирована.

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