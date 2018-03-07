В Красноярском крае полиция выявила факт злоупотреблений в администрации
Используя должностное положение, чиновница помогла предпринимателю получить господдержку.
Используя должностное положение, чиновница помогла предпринимателю получить господдержку.
В 2016 году руководитель одного из отделов администрации Боготольского района внесла недостоверные сведения в документы о предоставлении субсидии. В результате индивидуальный предприниматель смог незаконно получил государственную поддержку в размере более 210 тысяч рублей.
В отношении 59-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком на 4 года.
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