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05:46 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае полиция выявила факт злоупотреблений в администрации

Используя должностное положение, чиновница помогла предпринимателю получить господдержку.

В 2016 году руководитель одного из отделов администрации Боготольского района внесла недостоверные сведения в документы о предоставлении субсидии. В результате индивидуальный предприниматель смог незаконно получил государственную поддержку в размере более 210 тысяч рублей.

В отношении 59-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком на 4 года.

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