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07:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Автоледи столкнулись на улице Учительской в Новосибирске

Вину никто из участниц аварии признавать не стал.

Столкновение автомобилей Volkswagen Tiguan и Suzuki SX4, за рулем которых были женщины, произошло вечером во вторник, 6 марта, в Новосибирске.

— Машины ехали друг за другом в потоке автомобилей по улице Учительская от улицы Александра Невского в сторону улицы Объединения. Столкновение произошло в районе дома № 66, — рассказывают очевидцы.

А вот о моменте столкновения показания автоледи сильно разнятся. Водитель Volkswagen утверждает, что ехала впереди Suzuki, и когда остановилась в потоке, почувствовала удар в заднюю часть. Водитель Suzuki говорит, что это ее автомобиль стоял на месте, а водитель Volkswagen, стоящий впереди, неожиданно включил заднюю скорость и столкнулся с ней.

Вину никто из участниц аварии признавать не стал, сообщается в группе мобильного приложения «Автоспас».

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