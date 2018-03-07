Под Омском водитель легковушки погиб, попав под фуру

Страшная авария произошла в минувший вторник, 6 марта, на Красноярском тракте. Около 18 часов у поселка Береговой столкнулись легковушка и фура.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 40-летний мужчина ехал за рулем «Тойота Королла» по Красноярскому тракту, когда в районе дома № 64 не справился с управлением. Иномарка на скорости вылетела на встречку прямо перед большегрузом «Рено».

Легковушка заскочила под фуру, от нее остался лишь искореженный каркас. У сидевшего внутри мужчины шансов выжить не было. Он погиб на месте происшествия.

Сейчас полицейские, из-за чего случилась беда.

— Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Омской области.