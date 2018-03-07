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06:13 (мск), источник: Newslab.ru

48-летний красноярец попался на краже женского белья

В конце 2017 года мужчина дважды приходил в один магазин и воровал товар.

48-летнему жителю Красноярска грозит до 4 лет лишения свободы за кражу из магазина нижнего белья. Все произошло в конце прошлого года в Октябрьском районе города, его действия попали на камеру наблюдения. Мужчина дважды приходил в один магазин и оба раза совершал преступление.

На кадрах видно, что 17 декабря он зашел в торговую точку и, воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась на другого покупателя, похитил женское нижнее белье и ушел. 28 декабря он вернулся в этот же магазин и снова хотел совершить кражу.

Продавщица заметила это и попыталась остановить злоумышленника, но ему удалось скрыться. Через некоторое время полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый житель краевого центра. Общая сумма ущерба составила почти 5 тысяч рублей.

Против него возбудили два уголовных дела по статьям 158 (Кража) и 161 (Грабеж), в настоящее время материалы переданы в суд. Максимальное наказание, которое грозит красноярцу, — до 4 лет лишения свободы.

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