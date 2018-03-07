В Красноярске сгорела «легковушка»
Ночью в 03:29 в Советском районе Красноярска загорелся легковой автомобиль.
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Ночью в 03:29 в Советском районе Красноярска загорелся легковой автомобиль.
Как рассказали в краевом ГУ МЧС, в 03:45 огонь потушили. Возгорание ликвидировали 3 человека и 1 спецмашина.
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