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06:20 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске сгорела «легковушка»

Ночью в 03:29 в Советском районе Красноярска загорелся легковой автомобиль.

Как рассказали в краевом ГУ МЧС, в 03:45 огонь потушили. Возгорание ликвидировали 3 человека и 1 спецмашина.

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