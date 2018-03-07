Найденную в Хабаровском крае раненую тигрицу отправили на лечение в Приморье

Раненую тигрицу, которую нашли на лесовозной дороге в заказнике «Матайский» (Хабаровский край), отправили на операцию и реабилитацию в «Центр «Тигр» Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс» и пресс-службу министерства природных ресурсов Хабаровского края.