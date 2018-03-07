Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Хотели Украину? Получите!»: Пушков обратился к европейцам
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
В России заработал проект против травли в школах
Утекающие деньги: как перестать переплачивать за воду
Сын Татьяны Лютаевой перестал скрывать свою девушку
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
Что ждет эсминец США при встрече с российским "Кинжалом"
На «Оскаре» пошутили про Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Опытно-боевая эксплуатация Су-57 в Сирии взбудоражила военных США
Путин о боевом лазере в РФ: это в действительности
Агутин и Шнур работают над совместным проектом
Рената Литвинова снялась в фотосессии с щенками хаски
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
06:22 (мск), источник: Вести Приморье

Найденную в Хабаровском крае раненую тигрицу отправили на лечение в Приморье

При осмотре животного были выявлены множественные ранения в области правого бедра, хвоста и брюшной полости. Приморские специалисты центра уже приступили к полному ветеринарному обследованию тигрицы.

Раненую тигрицу, которую нашли на лесовозной дороге в заказнике «Матайский» (Хабаровский край), отправили на операцию и реабилитацию в «Центр «Тигр» Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс» и пресс-службу министерства природных ресурсов Хабаровского края.

По данным ведомства, при осмотре животного были выявлены множественные ранения в области правого бедра, хвоста и брюшной полости. Предположительно, тигрицу ранили картечью из гладкоствольного оружия. Приморские специалисты центра уже приступили к полному ветеринарному обследованию животного.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
Минобороны уточнило данные о погибших при крушении Ан-26 в Сирии
Госдеп прокомментировал заявление Насти Рыбки о выборах в США
Синоптики сообщили о частых опасных природных явлениях в России
Найден секрет взаимопонимания супругов
Захарова ответила на заявления Джонсона о бойкоте ЧМ-2018
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Названы самые опасные города мира
Спорт
Четырехкратную паралимпийскую чемпионку из РФ допустили до Игр После допуска Лысова и Иванова российская делегация на зимней Паралимпиаде в Южной Корее будет состоять из 75 человек
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь