КамАЗ с водителем провалился под лёд на Братском водохранилище

Как сообщает 7 марта 2018 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, предполагается, что водитель большегруза, житель пос. Харанжино, погиб. Информация о пропаже грузового автомобиля поступила от его владельца 5 марта. В ходе поисковых работ было обнаружено место провала, глубина водохранилища на этом участке превышает 40 м.

Толщина льда в месте провала КамАЗа составляла около 1 м, но её недостаточно для безопасного проезда большегрузов. Ледовые переправы для крупнотоннажных автомобилей дополнительно укрепляют: производится армирование ледового поля, укрепление его путем намораживания, в обязательном порядке — в местах сопряжения льда с береговой полосой. Кроме того, есть требования к углу наклона подъездных путей для исключения сильного нажима.

Как рассказал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов, 1 марта инспекторы ГИМС патрулировали берега водохранилища вместе с главами сельских поселений Харанжино и Ключи Булак. Они выявили несанкционированный съезд на лёд, который был перекрыт снежными валами и бревнами, рядом были выставлены запрещающие знаки. «Возведенные преграды были разрушены самими же водителями, использующими этот переезд для сокращения пути», — добавил Дмитрий Миронов.