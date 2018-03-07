КамАЗ с водителем провалился под лёд на Братском водохранилище
КамАЗ провалился под лёд на реке Ия Братского водохранилища в районе дер. Куватка.
КамАЗ провалился под лёд на реке Ия Братского водохранилища в районе дер. Куватка.
Как сообщает 7 марта 2018 года
Толщина льда в месте провала КамАЗа составляла около 1 м, но её недостаточно для безопасного проезда большегрузов. Ледовые переправы для крупнотоннажных автомобилей дополнительно укрепляют: производится армирование ледового поля, укрепление его путем намораживания, в обязательном порядке — в местах сопряжения льда с береговой полосой. Кроме того, есть требования к углу наклона подъездных путей для исключения сильного нажима.
Справка. Проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне официальной переправы по льду запрещен. Нарушение правил при пользовании переправами или наплывными мостами влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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