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06:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

КамАЗ с водителем провалился под лёд на Братском водохранилище

КамАЗ провалился под лёд на реке Ия Братского водохранилища в районе дер. Куватка.

Как сообщает 7 марта 2018 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, предполагается, что водитель большегруза, житель пос. Харанжино, погиб. Информация о пропаже грузового автомобиля поступила от его владельца 5 марта. В ходе поисковых работ было обнаружено место провала, глубина водохранилища на этом участке превышает 40 м.

Толщина льда в месте провала КамАЗа составляла около 1 м, но её недостаточно для безопасного проезда большегрузов. Ледовые переправы для крупнотоннажных автомобилей дополнительно укрепляют: производится армирование ледового поля, укрепление его путем намораживания, в обязательном порядке — в местах сопряжения льда с береговой полосой. Кроме того, есть требования к углу наклона подъездных путей для исключения сильного нажима.

Как рассказал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов, 1 марта инспекторы ГИМС патрулировали берега водохранилища вместе с главами сельских поселений Харанжино и Ключи Булак. Они выявили несанкционированный съезд на лёд, который был перекрыт снежными валами и бревнами, рядом были выставлены запрещающие знаки. «Возведенные преграды были разрушены самими же водителями, использующими этот переезд для сокращения пути», — добавил Дмитрий Миронов.

Справка. Проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне официальной переправы по льду запрещен. Нарушение правил при пользовании переправами или наплывными мостами влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

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