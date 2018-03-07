Пожарные спасли от огня популярное в Хабаровске кафе

Огонь вспыхнул вечером во вторник, 6 марта. На место пожарные приехали через четыре минуты после сообщения о возгорании. После разведки помещений огнеборцы приступили к тушению. Локализовать пожар удалось через 20 минут, в течение двух часов огонь полностью ликвидировали.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в результате пожара выгорела одна комната площадью 20 квадратных метров. Помещение было предназначено для посетителей заведения. Во время происшествия людей в кафе не было, персонал покинул его самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания и виновных в его возникновении. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. Они проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.