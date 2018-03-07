Пожарные спасли от огня популярное в Хабаровске кафе
В дальневосточной столице пожарные потушили популярное кафе, расположенное в Индустриальном районе города. В «Малине» на улице Малиновского выгорела одна комната, люди не пострадали.
В дальневосточной столице пожарные потушили популярное кафе, расположенное в Индустриальном районе города. В «Малине» на улице Малиновского выгорела одна комната, люди не пострадали.
Огонь вспыхнул вечером во вторник, 6 марта. На место пожарные приехали через четыре минуты после сообщения о возгорании. После разведки помещений огнеборцы приступили к тушению. Локализовать пожар удалось через 20 минут, в течение двух часов огонь полностью ликвидировали.
Как сообщает
Сейчас специалисты выясняют причины возгорания и виновных в его возникновении. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. Они проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
Недавно пожар произошёл в кафе в центре города. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сотрудники МЧС вывели из помещения 50 человек, ещё столько же вышли самостоятельно. Возгорание произошло в одноэтажной пристройке к зданию, где располагается кухня.
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