После увольнения хабаровчанин снял со служебной карты 450 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Хабаровскому краю, в прошлом году злоумышленник трудоустроился водителем в торговую компанию. Директор выдал мужчине расчётную карту организации для ежедневных заправок служебного автомобиля дизельным топливом. Отработав два дня, хабаровчанин уволился. Однако обвиняемый не сдал карту, а продолжил использовать её в личных целях. Суммарный ущерб составил около 450 тысяч рублей.
Полиция задержала 37-летнего жителя краевого центра. На допросе он рассказал, что в течение года заправлял топливом не только свой автомобиль, но и случайных знакомых, которые позже отдавали ему деньги. Денежные средства подозреваемый тратил на оплату кредитов.
На время следствия избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Кража». Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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