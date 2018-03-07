После увольнения хабаровчанин снял со служебной карты 450 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Хабаровскому краю, в прошлом году злоумышленник трудоустроился водителем в торговую компанию. Директор выдал мужчине расчётную карту организации для ежедневных заправок служебного автомобиля дизельным топливом. Отработав два дня, хабаровчанин уволился. Однако обвиняемый не сдал карту, а продолжил использовать её в личных целях. Суммарный ущерб составил около 450 тысяч рублей.

Полиция задержала 37-летнего жителя краевого центра. На допросе он рассказал, что в течение года заправлял топливом не только свой автомобиль, но и случайных знакомых, которые позже отдавали ему деньги. Денежные средства подозреваемый тратил на оплату кредитов.