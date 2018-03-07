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08:21 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске ищут пропавшую из общежития девушку

Последний раз ее видели в Зелёной Роще 5 марта.

В Красноярске пропала 18-летняя Анастасия Каменева — девушка ушла из общежития в начале недели и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сегодня сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Последний раз девушку видели в Зелёной Роще 5 марта. Около 4 часов дня она ушла из общежития красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства по ул. Рокоссовского, 15.

«Телефон доступен, в соцсети выходит, но никому не отвечает», — пояснили волонтеры.

Приметы разыскиваемой: рост 170, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы белые, лицо бледное. Была одета: шапка, длинный пуховик и полусапожки черного цвета, синий шарф. При себе имела черный кожаный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить в отдел полиции Советского района по телефону 8 (391) 224−25−07 или на круглосуточный номер волонтеров 8−950−996−60−66.

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