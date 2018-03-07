В Красноярске ищут пропавшую из общежития девушку
Последний раз ее видели в Зелёной Роще 5 марта.
Последний раз ее видели в Зелёной Роще 5 марта.
В Красноярске пропала 18-летняя Анастасия Каменева — девушка ушла из общежития в начале недели и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сегодня сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».
Последний раз девушку видели в Зелёной Роще 5 марта. Около 4 часов дня она ушла из общежития красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства по ул. Рокоссовского, 15.
«Телефон доступен, в соцсети выходит, но никому не отвечает», — пояснили волонтеры.
Приметы разыскиваемой: рост 170, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы белые, лицо бледное. Была одета: шапка, длинный пуховик и полусапожки черного цвета, синий шарф. При себе имела черный кожаный рюкзак.
Всех, кто
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