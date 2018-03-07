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08:19 (мск), источник: Восток Медиа

Ветеринары: шансов выжить у раненной в Хабаровском крае тигрицы мало

Раненая тигрица, которую нашли в районе имени Лазо в Хабаровском крае, находится в очень тяжёлом состоянии. Ей провели операцию в реабилитационном центре в Приморье, однако прогнозы у ветеринаров печальные, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Нога перебита полностью — это стопроцентное огнестрельное ранение. Ранения есть и по животу. Она хорошо стрелянная, к сожалению, шансов у неё не очень много. Состояние очень тяжёлое. Сейчас будем наблюдать её. Через неделю будет повторная операция. Будем делать что-то с ногой», — рассказал корреспонденту агентства директор МРОО Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Операция длилась больше четырёх часов. За жизнь тигрицы боролись шесть специалистов. Сейчас сотрудники центра наблюдают за состоянием хищницы.

Агентство писало, что тяжело раненную тигрицу обнаружили на территории государственного природного заказника «Матайский» в районе имени Лазо на лесовозной дороге. Специалисты предполагают, что животное ранили картечью из гладкоствольного оружия. При осмотре у хищницы нашли множественные ранения в области правого бедра, хвоста и брюшной полости. В Приморский центр реабилитации хищницу доставили, поскольку там есть ветеринарные врачи высокой квалификации и необходимое медицинское оборудование.

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