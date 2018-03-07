Ветеринары: шансов выжить у раненной в Хабаровском крае тигрицы мало

«Нога перебита полностью — это стопроцентное огнестрельное ранение. Ранения есть и по животу. Она хорошо стрелянная, к сожалению, шансов у неё не очень много. Состояние очень тяжёлое. Сейчас будем наблюдать её. Через неделю будет повторная операция. Будем делать что-то с ногой», — рассказал корреспонденту агентства директор МРОО Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.
Операция длилась больше четырёх часов. За жизнь тигрицы боролись шесть специалистов. Сейчас сотрудники центра наблюдают за состоянием хищницы.
Агентство писало, что тяжело раненную тигрицу обнаружили на территории государственного природного заказника «Матайский» в районе имени Лазо на лесовозной дороге. Специалисты предполагают, что животное ранили картечью из гладкоствольного оружия. При осмотре у хищницы нашли множественные ранения в области правого бедра, хвоста и брюшной полости. В Приморский центр реабилитации хищницу доставили, поскольку там есть ветеринарные врачи высокой квалификации и необходимое медицинское оборудование.
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