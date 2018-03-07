Ветеринары: шансов выжить у раненной в Хабаровском крае тигрицы мало

«Нога перебита полностью — это стопроцентное огнестрельное ранение. Ранения есть и по животу. Она хорошо стрелянная, к сожалению, шансов у неё не очень много. Состояние очень тяжёлое. Сейчас будем наблюдать её. Через неделю будет повторная операция. Будем делать что-то с ногой», — рассказал корреспонденту агентства директор МРОО Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.