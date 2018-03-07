В Перми заработная плата работников шла на погашение кредита директора
ООО «Диамир Строй» задолжало своим сотрудникам свыше 360 тысяч рублей.
ООО «Диамир Строй» задолжало своим сотрудникам свыше 360 тысяч рублей.
Прокуратура Кировского района Перми провела проверку по факту невыплаты заработной платы в ООО «Диамир Строй». Организация задолжала трем своим сотрудникам свыше 360 тысяч рублей. Последний раз зарплату работники получал в июле 2017 года.
Кроме того, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что у организации были. Но руководство компании, вместо того, чтобы платить заработную плату сотрудникам тратили средства на взаиморасчеты с контрагентами и возврат займов, в том числе по кредитному договору директора.
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы. Погашение задолженности и устранение нарушений остается на контроле прокуратуры.
Как сообщили в краевой прокуратуре, всего в Пермском крае в 2017 году зарегистрированы 63 случая невыплаты заработной платы. 17 уголовных дел отправлены в суд.
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