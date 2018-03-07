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08:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми заработная плата работников шла на погашение кредита директора

ООО «Диамир Строй» задолжало своим сотрудникам свыше 360 тысяч рублей.

Прокуратура Кировского района Перми провела проверку по факту невыплаты заработной платы в ООО «Диамир Строй». Организация задолжала трем своим сотрудникам свыше 360 тысяч рублей. Последний раз зарплату работники получал в июле 2017 года.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что у организации были. Но руководство компании, вместо того, чтобы платить заработную плату сотрудникам тратили средства на взаиморасчеты с контрагентами и возврат займов, в том числе по кредитному договору директора.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы. Погашение задолженности и устранение нарушений остается на контроле прокуратуры.

Как сообщили в краевой прокуратуре, всего в Пермском крае в 2017 году зарегистрированы 63 случая невыплаты заработной платы. 17 уголовных дел отправлены в суд.

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