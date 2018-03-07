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08:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжаются поиски бесследно пропавшего Евгения Галушева

Волонтеры расклеивают объявления по Ишимбаю и Салавату.

Продолжаются поиски пропавшего в Башкирии 23-летнего Евгения Галушева. Волонтеры группы «Поиск детей-Уфа» направились для расклейки ориентировок в Ишимбай и Салават.

— Сейчас наши ребята поехали туда, помогать полиции в поисках. Они опрашивают местных жителей, которые могли видеть парня, расклеивают объявления, — рассказал куратор поиска Павел Нестеров.

Напомним, уроженец Салавата Евгений Галушев пропал еще 22 февраля после ссоры со своими друзьями. Молодые люди отдыхали в доме у знакомых в селе Зирган.

В день пропажи Евгений был одет в черную куртку и темные джинсы. На левой кисти татуировка «За ВДВ».

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