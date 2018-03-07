КАМАЗ вместе с водителем провалился под лед на Братском водохранилище

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

ЧП произошло в Братском районе. КАМАЗ провалился под лед на водохранилище. На месте работают спасатели Северо-западного поисково-спасательного отряда. О произошедшем стало известно не сразу. Еще в понедельник хозяин большегруза заявил о пропаже авто. На следующий день технику нашли, она провалилась под лед на реке Ия Братского водохранилища в районе поселка Куватка. Глубина в этом месте — более 40 метров. Предположительно, водитель, житель поселка Харанжино, управлявший автомобилем, погиб.

Шофер просто хотел срезать путь через ледовую переправу. Однако выезжать на лед в этом месте запрещено.