КАМАЗ вместе с водителем провалился под лед на Братском водохранилище
Машина выехала на незаконную ледовую переправу.
Машина выехала на незаконную ледовую переправу.
ЧП произошло в Братском районе. КАМАЗ провалился под лед на водохранилище. На месте работают спасатели
Шофер просто хотел срезать путь через ледовую переправу. Однако выезжать на лед в этом месте запрещено.
Толщина льда в месте провала — около метра. Но ее недостаточно для безопасного проезда большегрузов, подчеркивают госинспекторы по маломерным судам. Ледовые переправы для крупнотанажных автомобилей дополнительно укрепляются: производится армирование ледового поля, укрепление его путем намораживания, в обязательном порядке — в местах сопряжения льда с береговой полосой. Кроме того, существуют требования к углу наклона подъездных путей для исключения сильного нажима. Использование несанкционированных проездов недопустимо!
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