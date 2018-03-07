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16:10 (мск), источник: Комсомольская правда

КАМАЗ вместе с водителем провалился под лед на Братском водохранилище

Машина выехала на незаконную ледовую переправу.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

ЧП произошло в Братском районе. КАМАЗ провалился под лед на водохранилище. На месте работают спасатели Северо-западного поисково-спасательного отряда. О произошедшем стало известно не сразу. Еще в понедельник хозяин большегруза заявил о пропаже авто. На следующий день технику нашли, она провалилась под лед на реке Ия Братского водохранилища в районе поселка Куватка. Глубина в этом месте — более 40 метров. Предположительно, водитель, житель поселка Харанжино, управлявший автомобилем, погиб.

Шофер просто хотел срезать путь через ледовую переправу. Однако выезжать на лед в этом месте запрещено.

Толщина льда в месте провала — около метра. Но ее недостаточно для безопасного проезда большегрузов, подчеркивают госинспекторы по маломерным судам. Ледовые переправы для крупнотанажных автомобилей дополнительно укрепляются: производится армирование ледового поля, укрепление его путем намораживания, в обязательном порядке — в местах сопряжения льда с береговой полосой. Кроме того, существуют требования к углу наклона подъездных путей для исключения сильного нажима. Использование несанкционированных проездов недопустимо!

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