Роспотребнадзор привлек ЦУМ к ответственности за неработающую подарочную карту

Роспотребнадзор привлек к административной ответственности московский ЦУМ по статье о нарушении прав потребителей после жалобы клиента на истечение срока действия подарочной карты. Он рассказал, что ЦУМ отказался продлить действие его карты, которой он не мог воспользоваться, находясь на лечении.