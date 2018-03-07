Роспотребнадзор привлек ЦУМ к ответственности за неработающую подарочную карту
Роспотребнадзор привлек к административной ответственности московский ЦУМ по статье о нарушении прав потребителей после жалобы клиента на истечение срока действия подарочной карты. Он рассказал, что ЦУМ отказался продлить действие его карты, которой он не мог воспользоваться, находясь на лечении.
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