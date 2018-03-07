Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон и дочь Майкла Джексона представили «Опасный бизнес»
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Сын Жанны Фриске восстанавливается после операции
СМИ рассказали, как чувствует себя Улюкаев в Кремлевском централе
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Секс-тренеров из России арестовала тайская полиция За тренинг в Таиланде организаторам придется заплатить штрафы
Тренера Загитовой предупредили о ее романе с Капризовым
На «Оскаре» пошутили про Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Кейт Миддлтон в «старом» пальто за $145 посетила Оксфорд
Поклонники обсуждают фото Димы Билана в нижнем белье
Мнение: американцы попробовали прощупать эффективность ПВО РФ
Угонщиков не смутила наклейка «Спецназ» на стекле
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
17:03 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Роспотребнадзор привлек ЦУМ к ответственности за неработающую подарочную карту

Роспотребнадзор привлек к административной ответственности московский ЦУМ по статье о нарушении прав потребителей после жалобы клиента на истечение срока действия подарочной карты. Он рассказал, что ЦУМ отказался продлить действие его карты, которой он не мог воспользоваться, находясь на лечении.

Источник: РИА "Новости"

После жалобы, поступившей в январе, Роспотребнадзор провел выездную проверку, котоаря выявила «недоведение в наглядной и доступной форме до сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи подарочных карт необходимой и достоверной информации об условиях использования подарочной карты, в том числе регламента использования подарочных карт и списка торговых марок, в отношении которых действие карты ограничено».

Наказание по соответствующей статье КОаП установлено в виде предупреждения или штрафа в размере до 20 тыс. руб.

Однако ЦУМу пока было выдано лишь предписание об устранении допущенных нарушений.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Регионы могут остаться без лекарств
«Государству проще ребенка в детдом забрать, чем семье помочь»
Алиментщиков признали безвестно отсутствующими
Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за пьянство
Деньги доктора. Прохоров засудит Родченкова и пустит по миру?
Авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в Сирии
Мусор вместо рыб: как выглядит подводное плавание на Бали
Исповедь флориста: почему 8 марта — худший день года
Ладожское озеро покрылось кристаллическими цветами
Спорт
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь