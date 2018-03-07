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16:40 (мск), источник: РИА Новости

В Москве задержали концертного директора DJ Грува по подозрению в убийстве

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Полицейские задержали концертного директора DJ Грува Дениса Калинина по подозрению в убийстве тещи в квартире на Старосадском переулке в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

По информации источника, во вторник утром в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Старосадском переулке было обнаружено тело 77-летней женщины с признаками насильственной смерти. Как выяснили следователи, смерть наступила в результате удушения.

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В скорую позвонил сам Калинин. По предварительной информации, он поссорился со своей тещей, посчитал, что она его оскорбила.
Сотрудник правоохранительных органов

«Завязалась драка, в результате которой Калинин причинил женщине телесные повреждения, в результате которых она умерла», — сказал собеседник агентства.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

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