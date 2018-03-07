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17:22 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму раскрыто убийство семьи из трех человек, подозреваемый задержан

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. В Керчи в районе завода «Залив» правоохранители нашли тела числившихся без вести пропавшими членов семьи Ларьковых. Автомобиль, в котором находились погибшие Ларьков Константин Викторович, его супруга Ходарева Инна Петровна и дочь Ларькова Арина Константиновна, находился в море в десяти метрах от берега.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в крымском Следкоме.

«7 марта 2018 года по подозрению в совершении преступления задержан житель Керчи. В ходе осмотра места происшествия, указанного подозреваемым, в городе Керчи в районе завода “Залив” в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метра водолазом спасателем оперативного отряда ГУ МЧС по Республике Крым и г. Севастополь обнаружен автомобиль марки Chevrolet Lanos, в котором находились тела пропавших», — говорится в сообщении СК.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, семья Ларьковых с 23 февраля числилась пропавшей без вести. Около пяти часов утра семья выехала из дома в Орджоникидзе на своем автомобиле.

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