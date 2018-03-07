В Крыму раскрыто убийство семьи из трех человек, подозреваемый задержан
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. В Керчи в районе завода «Залив» правоохранители нашли тела числившихся без вести пропавшими членов семьи Ларьковых. Автомобиль, в котором находились погибшие Ларьков Константин Викторович, его супруга Ходарева Инна Петровна и дочь Ларькова Арина Константиновна, находился в море в десяти метрах от берега.
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