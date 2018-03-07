В Крыму раскрыто убийство семьи из трех человек, подозреваемый задержан

«7 марта 2018 года по подозрению в совершении преступления задержан житель Керчи. В ходе осмотра места происшествия, указанного подозреваемым, в городе Керчи в районе завода “Залив” в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метра водолазом спасателем оперативного отряда ГУ МЧС по Республике Крым и г. Севастополь обнаружен автомобиль марки Chevrolet Lanos, в котором находились тела пропавших», — говорится в сообщении СК.