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16:52 (мск), источник: Newsroom24.ru

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на Канавинском мосту

На мосту образовалась пробка.

ДТП с участие пассажирского автобуса произошло на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде 7 марта. Об этом сообщают очевидцы.

На мосту не разъехались Форд Фьюжн и пассажирский ПАЗик. По направлению к пл. Ленина образовалась пробка. О пострадавших не уточняется.

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