ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на Канавинском мосту

ДТП с участие пассажирского автобуса произошло на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде 7 марта. Об этом сообщают очевидцы.



На мосту не разъехались Форд Фьюжн и пассажирский ПАЗик. По направлению к пл. Ленина образовалась пробка. О пострадавших не уточняется.