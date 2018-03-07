ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на Канавинском мосту
На мосту образовалась пробка.
На мосту образовалась пробка.
ДТП с участие пассажирского автобуса произошло на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде 7 марта. Об этом сообщают очевидцы.
На мосту не разъехались Форд Фьюжн и пассажирский ПАЗик. По направлению к пл. Ленина образовалась пробка. О пострадавших не уточняется.
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