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18:18 (мск), источник: Kazinform

Самолет «Эйр Астаны» вернулся в аэропорт Дубая после вылета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Рейс Дубаи-Астана 6 марта был задержан по причине возврата самолета после вылета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Прекращение выполнения полетного задания для выяснения причин появления сообщения о неисправности является грамотным действием экипажа, так как безопасность полетов — приоритет в деятельности авиакомпании. Воздушное судно совершило посадку в аэропорту Дубая в штатном режиме в 21.53 по времени Астаны. Инженерной службой контрактной организации в аэропорту Дубая был выполнен поиск неисправности и получено подтверждение о ложном срабатывании сигнализации. Пассажиров разместили в гостинице и обеспечили им питание», — рассказали в «Эйр Астане».

После проверки и уточнения всех нюансов самолет вылетел в Астану в 9.35 по времени Дубая. В авиакомпании посоветовали пассажирам рейса написать письмо в отдел по работе с клиентами для получения компенсации.

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