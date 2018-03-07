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17:10 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: ИГ готовит масштабное наступление на востоке Сирии

Целью террористов могут стать поддерживаемые США сирийские формирования.

Источник: Reuters

«Исламское государство» (запрещено в РФ) подтягивает тысячи бойцов для масштабного наступления на позиции поддерживаемых США сирийских сил на востоке Сирии неподалеку от границы с Ираком. Об этом сообщил новостной портал Al-Masdar News, ссылаясь на источники.

По данным собеседников издания, террористы попытаются вернуть контроль над ключевыми территориями вдоль реки Евфрат, где расположены нефтяные месторождения, а также крупные населенные пункты.

Целью ИГ могут стать поддерживаемые США сирийские формирования в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака, поскольку их позиции слабее, чем позиции сирийского и иракского правительств, написали в Al-Masdar News.

Тысячи поддерживаемых США бойцов покинули восточную Сирию, чтобы противостоять турецкой операции «Оливковая ветвь» в Африне. Поэтому теперь количество авиаударов США по позициям «Исламского государства» уменьшились — это позволило террористам перегруппироваться. В результате несколько тысяч бойцов ИГ рассредоточились на восточном побережье Евфрата, а также в пустынях вдоль сирийской границы с Ираком.

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В районе Африн с 21 января проходит операция Вооруженных сил Турции «Оливковая ветвь». Турецкие войска продвигаются вглубь Сирии, чтобы, согласно официальной версии, уничтожить курдских боевиков, которых Анкара считает террористами. Цель — создать «зону безопасности» в 30 километрах от границы между странами.

После окончания войны с террористами из «Исламского государства» (запрещено в РФ) Сирии не дают восстановиться. Сначала страна фактически разделилась на две — треть территорий оказалась под контролем проамериканских Демократических сил Сирии (ДСС), организованных коалицией США группировок, состоящих из арабов и курдов. ДСС владеют почти всеми землями к востоку от реки Евфрат.

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