СМИ: ИГ готовит масштабное наступление на востоке Сирии
Целью террористов могут стать поддерживаемые США сирийские формирования.
Целью террористов могут стать поддерживаемые США сирийские формирования.
«Исламское государство» (запрещено в РФ) подтягивает тысячи бойцов для масштабного наступления на позиции поддерживаемых США сирийских сил на востоке Сирии неподалеку от границы с Ираком. Об этом сообщил новостной портал
Целью ИГ могут стать поддерживаемые США сирийские формирования в провинциях
Тысячи поддерживаемых США бойцов покинули восточную Сирию, чтобы противостоять турецкой операции «Оливковая ветвь» в Африне. Поэтому теперь количество авиаударов США по позициям «Исламского государства» уменьшились — это позволило террористам перегруппироваться. В результате несколько тысяч бойцов ИГ рассредоточились на восточном побережье Евфрата, а также в пустынях вдоль сирийской границы с Ираком.
В районе Африн с 21 января проходит операция Вооруженных сил Турции «Оливковая ветвь». Турецкие войска продвигаются вглубь Сирии, чтобы, согласно официальной версии, уничтожить курдских боевиков, которых Анкара считает террористами. Цель — создать «зону безопасности» в 30 километрах от границы между странами.
После окончания войны с террористами из «Исламского государства» (запрещено в РФ) Сирии не дают восстановиться. Сначала страна фактически разделилась на две — треть территорий оказалась под контролем проамериканских Демократических сил Сирии (ДСС), организованных коалицией США группировок, состоящих из арабов и курдов. ДСС владеют почти всеми землями к востоку от реки Евфрат.
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