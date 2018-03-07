Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Как Клара Цеткин воспитывала детей
Названо число пустующих квартир в Москве
Кейт Миддлтон в «старом» пальто за $145 посетила Оксфорд
Секс-тренеров из России арестовала тайская полиция За тренинг в Таиланде организаторам придется заплатить штрафы
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Кейт Миддлтон в «старом» пальто за $145 посетила Оксфорд
Поклонники обсуждают фото Димы Билана в нижнем белье
Мнение: американцы попробовали прощупать эффективность ПВО РФ
Угонщиков не смутила наклейка «Спецназ» на стекле
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
17:42 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Прокуроры ищут насилие в интернатах. На Южном Урале и в Зауралье расследуют случаи педофилии в детских домах

Прокуратуры Челябинской и Курганской областей проводят проверки детских домов и интернатов по поручению заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева. Причиной стали сообщения о сексуальном насилии над воспитанниками одного из интернатов в Челябинской области. Результаты проверок пока не оглашаются, сообщения о новых фигурантах и аналогичных преступлениях в других учреждениях Следственный комитет России (СКР) не комментирует.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сотрудники прокуратур Челябинской и Курганской областей по поручению заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева проводят проверки учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома, интернаты, социально-реабилитационные приюты). После скандала в Лазурненской школе-интернате на территории Челябинской области, где, по словам воспитанников, сексуальное насилие по инициативе и при участии воспитателей и посторонних лиц было нормой, надзорные органы проверяют остальные учреждения на факты жестокого обращения с несовершеннолетними и применения насилия, в том числе сексуального.

В Курганской области проверка продлится до 16 марта (изначально сообщалось о сроках с 5 по 14 марта), также организована круглосуточная горячая линия. Старший помощник прокурора области Мария Мельникова сообщила «Ъ-Южный Урал», что итоги проверки пока неизвестны.

«Проверка идет до 16 марта, результатов пока нет. Выявляем факты жестокого обращения и любого насилия. Кроме того, поступают звонки по телефону доверия, каждый факт проверяется во избежание оговоров, но звонков не так много — точная статистика также будет позднее», — отметила она.

По словам госпожи Мельниковой, за последние годы в Зауралье не было зафиксировано случаев сексуального насилия над сиротами, «а по жестокому обращению были факты».

Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева сообщила, что прокурорские проверки проводятся и в Челябинской области, как и во всем Уральском федеральном округе, и информацией по результатам проверок она пока не располагает. «Вероятно, сперва будут оргвыводы комиссии детского омбудсмена Анны Кузнецовой», — предположила госпожа Мамаева. Напомним, в конце февраля пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ сообщала о выявлении ряда нарушений в работе МБОУ «Лазурненская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта). Специалисты установили, что с 2016 года практически не изменилось число самовольных уходов детей из интерната, при этом «администрацией организации допускалось длительное бесконтрольное отсутствие воспитанников», в отношении которых не подавались заявления о розыске в органы МВД. Кроме того, «в коррекционной школе фактически отсутствует должная система безопасности», в частности, охранники не соответствуют своему профессиональному статусу, отсутствует видеонаблюдение, нарушено ограждение.

Также помощники омбудсмена выявили, что работа по профилактике девиантного поведения у воспитанников интерната практически не велась, сотрудничество с органами профилактики не было налажено.

В помещениях интерната постоянно нарушались санитарные нормы, не исполнялись назначения врачей, не разрабатывались программы индивидуальной реабилитации. У сотрудников интерната отсутствовали необходимые для работы документы, например, о судимостях или прохождении медобследований. Обнаружен серьезный недобор специалистов, поиском которых руководство интерната не занималось.

«Установленные в ходе проверки нарушения — это лишь промежуточные итоги. Специалисты уполномоченного по правам ребенка продолжат свою работу в регионе — как в школе-интернате, так и в ряде других учреждений с целью установления системности подобных сбоев», — прокомментировали в пресс-службе детского омбудсмена.

Позднее адвокат одной из семей, усыновивших воспитанников Лазурненской школы-интерната и заявивших о «поставленном в интернате на поток сексуальном насилии», заявлял о появлении в деле новых фигурантов, но официально его слова не были подтверждены.

Между тем накануне информагентство Znak.com сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении воспитателя одного из домов-интернатов горнозаводской зоны (запад Челябинской области, включает в себя более десятка муниципалитетов), обвиняемого в надругательстве над 15-летним мальчиком из дома-интерната. Официальные представители Следственного комитета Челябинской области не комментируют это сообщение. Источники «Ъ-Южный Урал» подтвердили возбуждение уголовного дела, которое «тянется с осени и включает в себя два эпизода», и добавили, что «до середины марта СКР такие новости, как педофилы, суициды и так далее, поставил на блок».

Иван Слободенюк, Челябинск

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Регионы могут остаться без лекарств
«Государству проще ребенка в детдом забрать, чем семье помочь»
Алиментщиков признали безвестно отсутствующими
Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за пьянство
Деньги доктора. Прохоров засудит Родченкова и пустит по миру?
Авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в Сирии
Мусор вместо рыб: как выглядит подводное плавание на Бали
Исповедь флориста: почему 8 марта — худший день года
Ладожское озеро покрылось кристаллическими цветами
Спорт
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь