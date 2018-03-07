Прокуроры ищут насилие в интернатах. На Южном Урале и в Зауралье расследуют случаи педофилии в детских домах

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сотрудники прокуратур Челябинской и Курганской областей по поручению заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева проводят проверки учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома, интернаты, социально-реабилитационные приюты). После скандала в Лазурненской школе-интернате на территории Челябинской области, где, по словам воспитанников, сексуальное насилие по инициативе и при участии воспитателей и посторонних лиц было нормой, надзорные органы проверяют остальные учреждения на факты жестокого обращения с несовершеннолетними и применения насилия, в том числе сексуального.

В Курганской области проверка продлится до 16 марта (изначально сообщалось о сроках с 5 по 14 марта), также организована круглосуточная горячая линия. Старший помощник прокурора области Мария Мельникова сообщила «Ъ-Южный Урал», что итоги проверки пока неизвестны.

«Проверка идет до 16 марта, результатов пока нет. Выявляем факты жестокого обращения и любого насилия. Кроме того, поступают звонки по телефону доверия, каждый факт проверяется во избежание оговоров, но звонков не так много — точная статистика также будет позднее», — отметила она.

По словам госпожи Мельниковой, за последние годы в Зауралье не было зафиксировано случаев сексуального насилия над сиротами, «а по жестокому обращению были факты».

Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева сообщила, что прокурорские проверки проводятся и в Челябинской области, как и во всем Уральском федеральном округе, и информацией по результатам проверок она пока не располагает. «Вероятно, сперва будут оргвыводы комиссии детского омбудсмена Анны Кузнецовой», — предположила госпожа Мамаева. Напомним, в конце февраля пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ сообщала о выявлении ряда нарушений в работе МБОУ «Лазурненская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта). Специалисты установили, что с 2016 года практически не изменилось число самовольных уходов детей из интерната, при этом «администрацией организации допускалось длительное бесконтрольное отсутствие воспитанников», в отношении которых не подавались заявления о розыске в органы МВД. Кроме того, «в коррекционной школе фактически отсутствует должная система безопасности», в частности, охранники не соответствуют своему профессиональному статусу, отсутствует видеонаблюдение, нарушено ограждение.

Также помощники омбудсмена выявили, что работа по профилактике девиантного поведения у воспитанников интерната практически не велась, сотрудничество с органами профилактики не было налажено.

В помещениях интерната постоянно нарушались санитарные нормы, не исполнялись назначения врачей, не разрабатывались программы индивидуальной реабилитации. У сотрудников интерната отсутствовали необходимые для работы документы, например, о судимостях или прохождении медобследований. Обнаружен серьезный недобор специалистов, поиском которых руководство интерната не занималось.

«Установленные в ходе проверки нарушения — это лишь промежуточные итоги. Специалисты уполномоченного по правам ребенка продолжат свою работу в регионе — как в школе-интернате, так и в ряде других учреждений с целью установления системности подобных сбоев», — прокомментировали в пресс-службе детского омбудсмена.

Позднее адвокат одной из семей, усыновивших воспитанников Лазурненской школы-интерната и заявивших о «поставленном в интернате на поток сексуальном насилии», заявлял о появлении в деле новых фигурантов, но официально его слова не были подтверждены.

Между тем накануне информагентство Znak.com сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении воспитателя одного из домов-интернатов горнозаводской зоны (запад Челябинской области, включает в себя более десятка муниципалитетов), обвиняемого в надругательстве над 15-летним мальчиком из дома-интерната. Официальные представители Следственного комитета Челябинской области не комментируют это сообщение. Источники «Ъ-Южный Урал» подтвердили возбуждение уголовного дела, которое «тянется с осени и включает в себя два эпизода», и добавили, что «до середины марта СКР такие новости, как педофилы, суициды и так далее, поставил на блок».