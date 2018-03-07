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16:35 (мск), источник: Интерфакс

На месте крушения вертолета в Чечне обнаружен выживший

Причиной происшествия могло стать столкновение вертолета со скалой.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU. На месте крушения вертолета Погранслужбы в Чечне обнаружен выживший, сообщили «Интерфаксу» в штабе по ликвидации последствий аварии.

«По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек, один из находившихся на борту обнаружен живым, принимаются меры по оказанию ему медицинской помощи», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что катастрофа произошла у горы Тебулосмта (Тулой-Лам) высотой более четырех тысяч метров, добавив, что в районе аварии «погода испортилась, сгустился туман, наблюдалась плохая видимость».

В то же время источник в штабе сообщил «Интерфаксу», что вертолет Ми-8, по предварительным данным, столкнулся со скалой в сложных метеоусловиях.

«По предварительным данным, в условиях сильного снега и дождя экипаж не заметил приближающуюся скалу, и одной из частей фюзеляжа вертолет ее зацепил», — сказал собеседник агентства.

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