Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием
Сон в носках полезен для здоровья
Как Клара Цеткин воспитывала детей
СМИ рассказали, как чувствует себя Улюкаев в Кремлевском централе
У Волочковой нашли 24 квартиры и дом за 244 миллиона рублей
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Сдержанный образ: Кабаева изменилась и расцвела - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Кейт Миддлтон в «старом» пальто за $145 посетила Оксфорд
Поклонники обсуждают фото Димы Билана в нижнем белье
Мнение: американцы попробовали прощупать эффективность ПВО РФ
Угонщиков не смутила наклейка «Спецназ» на стекле
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
17:14 (мск), источник: Вести Иркутск

Одним из погибших российских военных при крушении Ан-26 в Сирии оказался уроженец Усолья-Сибирского

Старший лейтенант Михаил Панов закончил Иркутское высшее военное авиационно-инженерное училище в 2009-ом. Позже переехал в Петербург.

Источник: РИА "Новости"

У офицера осталась 6-летняя дочь и жена. Трагедия произошла 6 марта. Российский военно-транспортный самолёт потерпел крушение, не долетев 500 метров до взлётно-посадочной полосы. Министерство обороны сообщает, что самолёт никто не атаковал.

Видео
СК посчитал катастрофу Ан-26 нарушением правил полетов
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
Алиментщиков признали безвестно отсутствующими
Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за пьянство
Деньги доктора. Прохоров засудит Родченкова и пустит по миру?
Авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в Сирии
Мусор вместо рыб: как выглядит подводное плавание на Бали
Исповедь флориста: почему 8 марта — худший день года
Ладожское озеро покрылось кристаллическими цветами
Спорт
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь