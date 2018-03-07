Одним из погибших российских военных при крушении Ан-26 в Сирии оказался уроженец Усолья-Сибирского

У офицера осталась 6-летняя дочь и жена. Трагедия произошла 6 марта. Российский военно-транспортный самолёт потерпел крушение, не долетев 500 метров до взлётно-посадочной полосы. Министерство обороны сообщает, что самолёт никто не атаковал.