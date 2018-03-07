Одним из погибших российских военных при крушении Ан-26 в Сирии оказался уроженец Усолья-Сибирского
Старший лейтенант Михаил Панов закончил Иркутское высшее военное
Старший лейтенант Михаил Панов закончил Иркутское высшее военное
У офицера осталась 6-летняя дочь и жена. Трагедия произошла 6 марта. Российский
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