Друзья разбившегося в Сирии воронежского военного: «После возвращения Семен собирался жениться»
Наш земляк, капитан Семен Шейнцвит, был на борту потерпевшего крушение транспортника Ан-26.
Наш земляк, капитан Семен Шейнцвит, был на борту потерпевшего крушение транспортника Ан-26.
39 человек погибли при крушении российского Ан-26, заходившего на посадку в Сирии 6 марта.
На борту в момент крушения были 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все погибшие в авиакатастрофе — военнослужащие Вооруженных сил РФ. Среди них оказался и наш земляк — капитан Семен Шейнцвит. Молодому человеку только в декабре исполнилось 27 лет. Парень вырос в Павловске Воронежской области. Сначала учился в первой школе, потом во второй. 10 — 11 классы Семен оканчивал в Ейске, куда переехала его семья.
— Когда Семен пришел к нам в класс, то смог сразу стать своим. Честно, воспоминаний море. И все они светлые и позитивные. Выпускной… Мы никогда не забудем. Семен очень хорошо дружил с девчонками, он понимал, слушал. И, конечно, его улыбка.. После школы мы, к сожалению, не общались. У всех своя жизнь. В этом году он нашел меня в соцсетях. Переписывались так, будто и не было 10 лет, — рассказывает одноклассница Семена Александра. — Этот человек очень любил жизнь, небо… и очень хотел детей, жаль, что не успел. Это большая потеря. Город Ейск скорбит вместе с его родными.
Именно в этом городе Семен поступил в Высший военный авиационный институт. Некоторые знакомые говорят, что последовал примеру отца — тоже военного. Поэтому парень с юных лет знал, куда пойдет учиться.
— Семен занимался координацией полетов с земли. После выпуска работал по специальности в Липецке, Воронеже, а затем в
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