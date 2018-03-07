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17:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Друзья разбившегося в Сирии воронежского военного: «После возвращения Семен собирался жениться»

Наш земляк, капитан Семен Шейнцвит, был на борту потерпевшего крушение транспортника Ан-26.

Источник: РИА "Новости"

39 человек погибли при крушении российского Ан-26, заходившего на посадку в Сирии 6 марта. Военно-транспортный самолет потерпел крушение, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы. В Минобороны подчеркнули, что он не был сбит с земли. Возможно, к трагедии привела техническая неисправность. Однако до расшифровки «черных ящиков» о причинах можно только гадать.

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На борту в момент крушения были 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все погибшие в авиакатастрофе — военнослужащие Вооруженных сил РФ. Среди них оказался и наш земляк — капитан Семен Шейнцвит. Молодому человеку только в декабре исполнилось 27 лет. Парень вырос в Павловске Воронежской области. Сначала учился в первой школе, потом во второй. 10 — 11 классы Семен оканчивал в Ейске, куда переехала его семья.

— Когда Семен пришел к нам в класс, то смог сразу стать своим. Честно, воспоминаний море. И все они светлые и позитивные. Выпускной… Мы никогда не забудем. Семен очень хорошо дружил с девчонками, он понимал, слушал. И, конечно, его улыбка.. После школы мы, к сожалению, не общались. У всех своя жизнь. В этом году он нашел меня в соцсетях. Переписывались так, будто и не было 10 лет, — рассказывает одноклассница Семена Александра. — Этот человек очень любил жизнь, небо… и очень хотел детей, жаль, что не успел. Это большая потеря. Город Ейск скорбит вместе с его родными.

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Именно в этом городе Семен поступил в Высший военный авиационный институт. Некоторые знакомые говорят, что последовал примеру отца — тоже военного. Поэтому парень с юных лет знал, куда пойдет учиться.

— Семен занимался координацией полетов с земли. После выпуска работал по специальности в Липецке, Воронеже, а затем в Санкт-Петербурге. Там он и жил в последнее время, — рассказывает друг детства из Павловска Евгений. — Он всегда был востребованным специалистом, отличным другом, душой компании. Все, кто знал Сему, так мы называли его с детства, отзываются о нем только тепло. Всегда ждали его приезда на малую Родину. Во время последнего разговора с ним мы договорились, что как только у него будет отпуск, то он обязательно приедет в гости. Но увы..

В Санкт-Петербурге Семен жил вместе со своей девушкой Олесей. Они вместе служили. После четырехлетнего брака, который закончился разводом, молодой человек вновь собирался жениться. После командировки в Сирию, по словам знакомых, у Олеси и Семена должна была состояться свадьба.

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