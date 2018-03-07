В Минске разыскивают двух ушедших из дома подростков‍

16-летнего Дениса Юрханова и 14-летнюю Анастасию Тарушкину ищет милиция. Оба пропали 5 марта. В этот день рано утром парень вышел из дома по улице Славинского и не вернулся назад, а девушка — из дома по улице Осипенко. Известно, что подростки ушли вместе. Раньше Настя уже уходила из дома, но тогда ее находили по месту жительства Дениса, с которым они дружат.