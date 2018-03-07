В Минске разыскивают двух ушедших из дома подростков
Раньше Настя уже уходила из дома, но тогда ее находили по месту жительства Дениса.
Раньше Настя уже уходила из дома, но тогда ее находили по месту жительства Дениса.
16-летнего Дениса Юрханова и 14-летнюю Анастасию Тарушкину ищет милиция. Оба пропали 5 марта. В этот день рано утром парень вышел из дома по улице Славинского и не вернулся назад, а девушка — из дома по улице Осипенко. Известно, что подростки ушли вместе. Раньше Настя уже уходила из дома, но тогда ее находили по месту жительства Дениса, с которым они дружат.
У девушки есть особые приметы: татуировка на правой руке на запястье в виде птицы, язык проколот (пирсинг с черной бусинкой), сообщает столичное ГУВД.
Всех, кто знает, где могут находится дети, милиция просит позвонить по номерам в Минске: +375 17 280−02−02, +375 17 239−66−09, +375 29 681−85−07 или 102.
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