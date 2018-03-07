Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плевки, насилие, харрасмент: 9 актрис, которых мучили режиссеры
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Названы самые опасные города мира
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
Тренера Загитовой предупредили о ее романе с Капризовым
На «Оскаре» пошутили про Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Сдержанный образ: Кабаева изменилась и расцвела - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Мнение: американцы попробовали прощупать эффективность ПВО РФ
Угонщиков не смутила наклейка «Спецназ» на стекле
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
17:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минске разыскивают двух ушедших из дома подростков‍

Раньше Настя уже уходила из дома, но тогда ее находили по месту жительства Дениса.

Источник: Комсомольская правда

16-летнего Дениса Юрханова и 14-летнюю Анастасию Тарушкину ищет милиция. Оба пропали 5 марта. В этот день рано утром парень вышел из дома по улице Славинского и не вернулся назад, а девушка — из дома по улице Осипенко. Известно, что подростки ушли вместе. Раньше Настя уже уходила из дома, но тогда ее находили по месту жительства Дениса, с которым они дружат.

У девушки есть особые приметы: татуировка на правой руке на запястье в виде птицы, язык проколот (пирсинг с черной бусинкой), сообщает столичное ГУВД.

Всех, кто знает, где могут находится дети, милиция просит позвонить по номерам в Минске: +375 17 280−02−02, +375 17 239−66−09, +375 29 681−85−07 или 102.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Матерной фразой отреагировал Этуш на новость о рождении у Виторгана дочери
Треть мужчин в России покупает цветы только к 8 марта
Алиментщиков признали безвестно отсутствующими
Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за пьянство
Деньги доктора. Прохоров засудит Родченкова и пустит по миру?
Авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в Сирии
Мусор вместо рыб: как выглядит подводное плавание на Бали
Исповедь флориста: почему 8 марта — худший день года
Ладожское озеро покрылось кристаллическими цветами
Спорт
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь