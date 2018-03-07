Власти Кубани помогут семьям военных, погибших в Сирии при крушении Ан-26
КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Власти Краснодарского края окажут всю необходимую помощь семьям кубанских военных, погибших в Сирии при крушении самолета Ан-26, регион выплатит по одному миллиону рублей родным погибших, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
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