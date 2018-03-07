Авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в Хмеймиме
Возможной причиной катастрофы Ан-26 на авиабазе «Хмеймим» в Сирии стал человеческий фактор, а именно — попытка пилота совершить так называемый «афганский» заход на посадку. Ветеран
Возможной причиной катастрофы Ан-26 на авиабазе «Хмеймим» в Сирии стал человеческий фактор, а именно — попытка пилота совершить так называемый «афганский» заход на посадку. Ветеран
По поступающим из Сирии сведениям и по опросам «Газетой.Ru» экспертов в сфере
ВВС 40-й армии потеряли немало боевых машин от огня этих систем именно при заходе на посадку, то есть во время нахождения самолетов на штатной глиссаде снижения. Именно в этот период создавались идеальные условия для обстрела наших самолетов — как боевых, так и транспортных.
В сложившейся обстановке надо было предпринимать
Находясь практически над ВПП, пилоты уменьшали скорость самолета, выпускали шасси, закрылки и при этом снижались с весьма большой вертикальной скоростью. Заход на посадку при этом осуществлялся на втором круге. То есть самолеты теряли высоту непосредственно над аэродромом, не входя в районы, где могли быть позиции
Какие ошибки пилотов возможны при выполнении этого маневра? В первую очередь, необходим своевременный вывод самолета из этого маневра на нормальную траекторию полета, то есть на глиссаду снижения, рассказал «Газете.Ru» один из командиров полков
Однако тут возможны разные ситуации. «К примеру, снизились до
По словам ветерана
Как сказал собеседник «Газеты.Ru», в зависимости от того, с каким креном совершать этот маневр, с левым или правым, «дается левая или правая нога» (так говорят пилоты, когда идет речь о нажатии ножных педалей), а чтобы самолет не уходил с заданной траектории, штурвал поворачивается влево или вправо, тем самым создавая левый (или правый) крен.
Самолет в этом случае идет с небольшим креном, но с заданным направлением, однако при скольжении быстро теряет высоту при одинаковой поступательной скорости.
«Однако тут есть опасность, — напомнил “Газете.Ru” авиатор. — Поздний вывод из этого метода, то есть уборки крена и ноги может привести к столкновению с землей».
«Но как оно было на самом деле, сказать очень сложно, — полагает ветеран ВТА. — Надо воочию видеть траекторию снижения самолета, иметь данные о радиообмене, чтобы заявить однозначно — именно все так и произошло в этот злосчастный день на подлете к авиабазе “Хмеймим”. Поэтому пока могу сказать лишь одно — это только версия. Не более чем предположение».
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