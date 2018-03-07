Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Муж Валерии умилил соцсети архивным снимком ее детей
6 зданий, спроектированных женщинами
У Волочковой нашли 24 квартиры и дом за 244 миллиона рублей
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
Тренера Загитовой предупредили о ее романе с Капризовым
На «Оскаре» пошутили про Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Мнение: американцы попробовали прощупать эффективность ПВО РФ
Угонщиков не смутила наклейка «Спецназ» на стекле
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
18:05 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже пятиэтажку затопило из-за лопнувшей батареи

В Воронеже из-за коммунальной аварии один из домов по улице 9 Января покрылся коркой льда. Вода, которая впоследствии замёрзла, вытекла из окон квартиры на пятом этаже — там лопнула труба отопления.

Источник: Вести - Воронеж

Кипяток, по рассказам жильцов, лился по стенам и этажам на протяжении 18 часов. Авария случилась около 11 часов вечера, тогда все соседи бросились помогать друг другу, приносили тазики и тряпки, вычёрпывали воду из комнат. Квартира, в которой прорвало трубу, пустует уже давно, рассказывают жильцы. Её хозяйка умерла, а контактов наследницы у соседей нет.

— 42 капитально, 38 капитально, 34 капитально и нам досталось. Ещё до сих пор вода течёт с потолка. Мы-то побелим. Вот у меня коридор залит, кухня залита, но немножко, — рассказала жительница дома № 99 по улице 9 Января Варвара Анисимова.

А вот другой квартире явно повезло меньше. Здесь не осталось даже обоев, хозяин уже частично разобрал и выбросил и мебель. В управляющей компании Советского района жильцам ответили, что ущерб им должна компенсировать владелица квартиры, где произошёл порыв. Но люди в аварии винят коммунальщиков. Рассказывают, дом не видел ни одного ремонта с момента сдачи, то есть, более 50 лет, а замена систем теплоснабжения, к примеру, намечена только на 2022 год.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
Алиментщиков признали безвестно отсутствующими
Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за пьянство
Деньги доктора. Прохоров засудит Родченкова и пустит по миру?
Авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в Сирии
Мусор вместо рыб: как выглядит подводное плавание на Бали
Исповедь флориста: почему 8 марта — худший день года
Ладожское озеро покрылось кристаллическими цветами
Спорт
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь